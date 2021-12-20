РИА Новости: в Магадане найден мёртвым обвинявшийся в отстреле гусей депутат
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие установит причины гибели в ходе проверки.
«Был огнестрел», — заявил источник.
Отмечается, что ранее СК возбудил в отношении Крамаренко уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте. Дело было возбуждено после появления в соцсетях фото, на котором похожий на Крамаренко мужчина стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из более чем сотни мёртвых птиц.