РИА Новости: в Магадане найден мёртвым обвинявшийся в отстреле гусей депутат

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Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, обвинённого в массовом отстреле гусей на Чукотке, обнаружили мёртвым в его офисе.
РИА Новости: в Магадане найден мёртвым обвинявшийся в отстреле гусей депутат
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие установит причины гибели в ходе проверки.

«Был огнестрел», — заявил источник.

Отмечается, что ранее СК возбудил в отношении Крамаренко уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте. Дело было возбуждено после появления в соцсетях фото, на котором похожий на Крамаренко мужчина стоит на фоне надписи  «Чукотка 2021», выложенной из более чем сотни мёртвых птиц.

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