В России предложили повысить размер поощрения к ордену «Родительская слава»
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- РИА Новости
В обращении он отметил, что ещё в 2008 году в России был учреждён орден «Родительская слава» для семей, воспитывающих четырёх и более детей, с единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей.
В последующем условия вручения данной награды изменились: получить её теперь может семья с семью и более детьми, а сумма единовременного поощрения с 1 января 2013 года составляет 100 тыс. рублей.
Размер данной выплаты остаётся неизменным в течение почти девяти лет, несмотря на инфляцию и произошедшие изменения курса национальной валюты.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награждённым орденом «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус.