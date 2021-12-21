В России предложили повысить размер поощрения к ордену «Родительская слава»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты для лиц, получивших орден «Родительская слава». Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В обращении он отметил, что ещё в 2008 году в России был учреждён орден «Родительская слава» для семей, воспитывающих четырёх и более детей, с единовременной выплатой в размере 50 тыс. рублей.

В последующем условия вручения данной награды изменились: получить её теперь может семья с семью и более детьми, а сумма единовременного поощрения с 1 января 2013 года составляет 100 тыс. рублей.

Размер данной выплаты остаётся неизменным в течение почти девяти лет, несмотря на инфляцию и произошедшие изменения курса национальной валюты.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награждённым орденом «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус.