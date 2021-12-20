Сенатор Круглый заявил об отсутствии обсуждений штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти изучают опыт других стран в вопросе введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.
«В Совете Федерации эту тему не обсуждали», — приводит РИА Новости слова Круглого.
Он отметил, что Попова не заявляла о возможности введения штрафных санкций при отказе от вакцинации, она призывала изучить, настолько подход зарубежных коллег эффективен и применим.
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что тяжелее всего новый омикрон-штамм коронавируса могут перенести люди, которые ещё ни разу не болели COVID-19 и не прививались от вируса.