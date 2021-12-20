Сенатор Круглый заявил об отсутствии обсуждений штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19

В Совете Федерации не обсуждают идею введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом заявил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти изучают опыт других стран в вопросе введения штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса.

«В Совете Федерации эту тему не обсуждали», — приводит РИА Новости слова Круглого.

Он отметил, что Попова не заявляла о возможности введения штрафных санкций при отказе от вакцинации, она призывала изучить, настолько подход зарубежных коллег эффективен и применим.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с URA.RU заявил, что тяжелее всего новый омикрон-штамм коронавируса могут перенести люди, которые ещё ни разу не болели COVID-19 и не прививались от вируса.