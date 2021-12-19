Попова рассказала об изучении опыта введения штрафов за отказ от прививки от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявила, что российские власти изучают опыт других стран в вопросе введения штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.

По её словам, необходимо посмотреть, насколько подобный подход эффективен и применим.

«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», —цитирует её РИА Новости.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности введения в стране штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.

18 ноября сообщалось, что в Узбекистане начали штрафовать и отстранять от работы людей, отказавшихся от обязательной вакцинации от COVID-19.