Аналитик Щельцин прокомментировал разработку проекта о регулировании отношений человека и робота

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Дарья Ускова
Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с RT прокомментировал разработанный Совфедом законопроект о правовом регулировании в сфере взаимоотношений робота и человека.
Аналитик Щельцин прокомментировал разработку проекта о регулировании отношений человека и робота
  • РИА Новости

Говоря о целесообразности введения такого закона, Щельцин отметил, что необходимо предотвратить случаи ущемления прав людей.

«Сегодня автоматизированные системы могут не просто выполнять какие-то действия и рутинные подзадачи, они могут принимать решения... Нужно строить соответствующую нормативную «обвязку» как требования для производителей таких систем», — сообщил эксперт.

Для полноценного и эффективного функционирования законодательства в этой сфере важно учитывать ряд особенностей, считает Щельцин. 

«На мой взгляд, сначала нужно разобраться с философскими и идеологическими понятиями, после уже переходить к нормативным. Всё это нужно делать в полной синхронизации с отраслью, разработчиками, производителями систем, экспертами, научной средой, с бизнесом и международным сообществом», — заключил собеседник RT.

Ранее в Совете Федерации разработали законопроект о правовом регулировании в сфере взаимоотношений робота и человека.

На настоящий момент в России отсутствует законодательное регулирование применения технологий робототехники, говорится в документе.

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