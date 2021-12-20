Аналитик Щельцин прокомментировал разработку проекта о регулировании отношений человека и робота

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с RT прокомментировал разработанный Совфедом законопроект о правовом регулировании в сфере взаимоотношений робота и человека.

Говоря о целесообразности введения такого закона, Щельцин отметил, что необходимо предотвратить случаи ущемления прав людей.

«Сегодня автоматизированные системы могут не просто выполнять какие-то действия и рутинные подзадачи, они могут принимать решения... Нужно строить соответствующую нормативную «обвязку» как требования для производителей таких систем», — сообщил эксперт.

Для полноценного и эффективного функционирования законодательства в этой сфере важно учитывать ряд особенностей, считает Щельцин.

«На мой взгляд, сначала нужно разобраться с философскими и идеологическими понятиями, после уже переходить к нормативным. Всё это нужно делать в полной синхронизации с отраслью, разработчиками, производителями систем, экспертами, научной средой, с бизнесом и международным сообществом», — заключил собеседник RT.

Ранее в Совете Федерации разработали законопроект о правовом регулировании в сфере взаимоотношений робота и человека.

На настоящий момент в России отсутствует законодательное регулирование применения технологий робототехники, говорится в документе.