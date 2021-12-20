В Совете Федерации разработали законопроект о регулировании отношений человека и робота

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В Совете Федерации разработали законопроект о правовом регулировании в сфере взаимоотношений робота и человека. Документ также содержит определение понятия «робот».

«Законопроект создаёт основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники», — приводит ТАСС текст пояснительной записки законопроекта.

На настоящий момент в России отсутствует законодательное регулирование применения технологий робототехники, говорится в документе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах цифровой трансформации социальной сферы. 

Он назвал основной задачей усовершенствование системы социального обеспечения и трудовых отношений в России за счёт использования искусственного интеллекта.

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