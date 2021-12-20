Цивилёв: работа шахты им. Рубана в Кузбассе остановлена до ликвидации очага возгорания

Шахта им. Рубана в Кузбассе не будет работать до ликвидации очага возгорания. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«Работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», — заявил Цивилёв.

Он также отметил, что работы по эвакуации людей из шахты были организованы на высоком уровне.

Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кемеровской области.

Возгорание на шахте им. А.Д. Рубана произошло 19 декабря.

Всех горняков вывели на поверхность.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.