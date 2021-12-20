Цивилёв: работа шахты им. Рубана в Кузбассе остановлена до ликвидации очага возгорания

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Шахта им. Рубана в Кузбассе не будет работать до ликвидации очага возгорания. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Цивилёв: работа шахты им. Рубана в Кузбассе остановлена до ликвидации очага возгорания
  • РИА Новости

«Работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», — заявил Цивилёв.

Он также отметил, что работы по эвакуации людей из шахты были организованы на высоком уровне.

Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кемеровской области.

Возгорание на шахте им. А.Д. Рубана произошло 19 декабря.

Всех горняков вывели на поверхность.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.

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