Цивилёв: работа шахты им. Рубана в Кузбассе остановлена до ликвидации очага возгорания
- РИА Новости
«Работа шахты остановлена до тех пор, пока не ликвидируют очаг возгорания, только после этого будет принято решение о возобновлении работ», — заявил Цивилёв.
Он также отметил, что работы по эвакуации людей из шахты были организованы на высоком уровне.
Ранее спасатели обнаружили очаг возгорания на шахте им. Рубана в Кемеровской области.
Возгорание на шахте им. А.Д. Рубана произошло 19 декабря.
Всех горняков вывели на поверхность.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ЧП на шахте им. Рубана в Кузбассе.