«Известия»: Роспотребнадзор ограничил ввоз ряда товаров из Турции, Египта и Ирана
«Управление Роспотребнадзора по городу Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции», — сообщают «Известия».
В частности, речь идёт о запрете на ввоз ряда овощей и фруктов от нескольких турецких производителей.
Также импортные ограничения касаются нескольких поставщиков перца из Ирана и одного производителя сушёной мяты из Египта.
Соответствующее решение принято после получения неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.
3 ноября Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk по причине высокого содержания в них пестицидов.