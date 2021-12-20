«Известия»: Роспотребнадзор ограничил ввоз ряда товаров из Турции, Египта и Ирана

Управление Роспотребнадзора по Москве заявило о приостановке импорта ряда товаров из Турции, Египта и Ирана. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо столичного управления ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве предупредило торговые сети о том, что они должны приостановить продажу части импортной продукции», — сообщают «Известия».

В частности, речь идёт о запрете на ввоз ряда овощей и фруктов от нескольких турецких производителей.

Также импортные ограничения касаются нескольких поставщиков перца из Ирана и одного производителя сушёной мяты из Египта.

Соответствующее решение принято после получения неудовлетворительных результатов лабораторных исследований.

3 ноября Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk по причине высокого содержания в них пестицидов.