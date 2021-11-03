В России приостановлен импорт лимонов одного из турецких предприятий

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Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk по причине высокого содержания в них пестицидов.

«С 3 ноября 2021 года приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что на продукции Gonder Soguk обнаружен пестицид «Хлорпирифос», концентрация которого превысила максимально допустимый уровень.

Продукция будет изъята из оборота.

Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева прокомментировала ситуацию с поставками мандаринов в Россию из Турции.

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