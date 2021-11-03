В России приостановлен импорт лимонов одного из турецких предприятий
«С 3 ноября 2021 года приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что на продукции Gonder Soguk обнаружен пестицид «Хлорпирифос», концентрация которого превысила максимально допустимый уровень.
Продукция будет изъята из оборота.
Ранее представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Ирина Нагайцева прокомментировала ситуацию с поставками мандаринов в Россию из Турции.