Путин призвал вести жёсткую и бескомпромиссную борьбу с терроризмом

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Президент России Владимир Путин в видеообращении на сайте телеканала «Звезда» заявил о необходимости вести жёсткую и бескомпромиссную борьбу с терроризмом.

«Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жёсткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — заявил Путин.

Он призвал и в дальнейшем «наступательно и эффективно» ликвидировать ячейки международных террористических группировок.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что страны СНГ перекрыли пути перемещения граждан из стран с повышенной террористической активностью.

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