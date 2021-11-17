Патрушев: в СНГ остановили перемещение граждан из стран с высокой террористической активностью
- РИА Новости
«Проведены оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов перемещения граждан с территорий стран с повышенной террористической активностью», — цитирует Патрушева ТАСС.
Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы содружества приняли необходимые меры для недопущения дестабилизации ситуации на территории стран СНГ.
Ранее Патрушев оценил ситуацию в Афганистане.
Он выразил опасение, что «события могут развиваться по катастрофическому сценарию», если власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию.