Патрушев: в СНГ остановили перемещение граждан из стран с высокой террористической активностью

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Страны СНГ перекрыли пути перемещения граждан из стран с повышенной террористической активностью. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ в Москве.
Патрушев: в СНГ остановили перемещение граждан из стран с высокой террористической активностью
  • РИА Новости

«Проведены оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов перемещения граждан с территорий стран с повышенной террористической активностью», — цитирует Патрушева ТАСС.

Он отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы содружества приняли необходимые меры для недопущения дестабилизации ситуации на территории стран СНГ.

Ранее Патрушев оценил ситуацию в Афганистане.

Он выразил опасение, что «события могут развиваться по катастрофическому сценарию», если власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию.

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