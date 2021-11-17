Патрушев оценил ситуацию в Афганистане

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ в Москве, оценил ситуацию в Афганистане.
Патрушев оценил ситуацию в Афганистане
  • РИА Новости

«Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее Патрушев заявлял, что «главной из угроз, исходящих с афганского направления, остаётся терроризм».

Также сообщалось, что заместитель секретаря СБ России Александр Венедиктов встретился с новым спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.

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