Патрушев оценил ситуацию в Афганистане

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ в Москве, оценил ситуацию в Афганистане.

«Если новым властям в Кабуле не удастся нормализовать ситуацию, а международному сообществу — оказать афганскому народу действенную поддержку, то события могут развиваться по катастрофическому сценарию, включая новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Ранее Патрушев заявлял, что «главной из угроз, исходящих с афганского направления, остаётся терроризм».

Также сообщалось, что заместитель секретаря СБ России Александр Венедиктов встретился с новым спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом.