Патрушев сообщил, что в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам многосторонних консультаций по афганской проблематике прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Он отметил, что «главной из угроз, исходящих с афганского направления, остаётся терроризм».

«По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков», — цитирует ТАСС Патрушева.

Ранее сообщалось, что участники многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.