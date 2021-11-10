Патрушев сообщил, что в Афганистане функционируют более 20 террористических структур

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам многосторонних консультаций по афганской проблематике прокомментировал ситуацию в Афганистане.
Патрушев сообщил, что в Афганистане функционируют более 20 террористических структур
  • РИА Новости

Он отметил, что «главной из угроз, исходящих с афганского направления, остаётся терроризм».

«По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков», — цитирует ТАСС Патрушева.

Ранее сообщалось, что участники многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.

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