Патрушев сообщил, что в Афганистане функционируют более 20 террористических структур
- РИА Новости
Он отметил, что «главной из угроз, исходящих с афганского направления, остаётся терроризм».
«По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тыс. боевиков», — цитирует ТАСС Патрушева.
Ранее сообщалось, что участники многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.