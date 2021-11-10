Совбезы ряда стран выступили за сохранение постоянного присутствия ООН в Афганистане

Участники многосторонних консультаций секретарей Советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.

Об этом сообщила пресс-служба российского аппарата Совета безопасности.

«Отмечено, что Организация Объединённых Наций играет центральную и важную роль в Афганистане. Постоянное присутствие ООН в стране должно быть сохранено», — цитирует сообщение ТАСС.

Как говорится на сайте российского Совбеза, в консультациях участвовали представители России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники диалога обсудили в том числе текущую политическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также угрозы терроризма, радикализации, наркоторговли, исходящие с территории страны.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об увеличении количества международных и региональных контактов по афганскому направлению и о появлении новых форматов взаимодействия.