Совбезы ряда стран выступили за сохранение постоянного присутствия ООН в Афганистане

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Участники многосторонних консультаций секретарей Советов безопасности по афганской проблематике выступили за сохранение постоянного присутствия Организации Объединённых Наций в Афганистане.
Совбезы ряда стран выступили за сохранение постоянного присутствия ООН в Афганистане
  • © Ludovic MARIN / AFP

Об этом сообщила пресс-служба российского аппарата Совета безопасности.

«Отмечено, что Организация Объединённых Наций играет центральную и важную роль в Афганистане. Постоянное присутствие ООН в стране должно быть сохранено», — цитирует сообщение ТАСС.

Как говорится на сайте российского Совбеза, в консультациях участвовали представители России, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники диалога обсудили в том числе текущую политическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также угрозы терроризма, радикализации, наркоторговли, исходящие с территории страны.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об увеличении количества международных и региональных контактов по афганскому направлению и о появлении новых форматов взаимодействия.

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