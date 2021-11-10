Патрушев отметил рост международных и региональных контактов по Афганистану

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об увеличении количества международных и региональных контактов по афганскому направлению и о появлении новых форматов взаимодействия.

РИА Новости

«Отмечаем активизацию международных и региональных игроков на афганском направлении, создание новых форматов», — цитирует РИА Новости Патрушева. По его мнению, к ним относятся инициатива Италии по созыву чрезвычайного саммита G20 по Афганистану, региональный механизм России, Китая, Пакистана и Ирана, встреча стран — соседей Афганистана и заседание Совета сотрудничества тюркоязычных государств. «Все они... являются полезными», — резюмировал Патрушев. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги анонсировал экстренное совещание G20 по Афганистану 12 октября. Позднее талибы* обсудили с главой Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли ситуацию в Афганистане. * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.