Талибы обсудили с представителем ООН ситуацию в Афганистане

Вице-премьер правительства «Талибана»* Абдул Салам Ханафи обсудил с главой Всемирной продовольственной программы ООН Дэвидом Бизли ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил представитель талибов Инамуллах Самангани.