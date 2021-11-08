Талибы обсудили с представителем ООН ситуацию в Афганистане
«Бизли встретился с вице-премьером правительства талибов», — написал Самангани в своём Twitter-аккаунте.
Стороны поговорили о необходимости немедленного предотвращения гуманитарного кризиса и улучшении ситуации в экономике Афганистане.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о центральной роли ООН в урегулировании ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.