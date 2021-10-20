Лавров заявил о центральной роли ООН в урегулировании ситуации в Афганистане

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Центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о центральной роли ООН в урегулировании ситуации в Афганистане
  • AP

«Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединённых Наций», — отметил Лаврова.

Он выразил надежду на то, что обнародованный по итогам переговоров в Москве коллективный призыв стран-участниц московского формата к руководству и всем членам ООН «будет услышан».

Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан»* перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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