Лавров заявил о центральной роли ООН в урегулировании ситуации в Афганистане

Центральную роль в урегулировании ситуации в Афганистане должна играть ООН. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Убеждены, что центральную координирующую роль в консолидации международных усилий на афганском направлении должна играть Организация Объединённых Наций», — отметил Лаврова.

Он выразил надежду на то, что обнародованный по итогам переговоров в Москве коллективный призыв стран-участниц московского формата к руководству и всем членам ООН «будет услышан».

Ранее сообщалось, что Лавров проводит встречу с делегацией радикального движения «Талибан»* перед началом заседания по Афганистану в московском формате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.