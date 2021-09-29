Премьер Италии анонсировал экстренное совещание G20 по Афганистану 12 октября

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что чрезвычайный саммит «группы двадцати» (G20) по Афганистану состоится 12 октября.

«Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября», — приводит ТАСС его слова.

Драги уточнил, что темой встречи станет обсуждение ситуации в стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО. Уточняется, что итальянские власти выступают за привлечение к решению проблемы России, Китая и Турции.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане.