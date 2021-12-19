В СУЭК сообщили о слаженной работе во время эвакуации горняков в Кузбассе

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Эвакуация сотрудников шахты им. Рубана в Кемеровской области прошла слаженно и квалифицированно, сообщили в СУЭК.
В СУЭК сообщили о слаженной работе во время эвакуации горняков в Кузбассе
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Немедленно были оповещены все экстренные службы, через систему «Гранч» была дана команда на выход. Вся работа по выводу сотрудников из шахты была проведена слаженно и квалифицированно», — приводит РИА Новости заявление СУЭК.

В компании назвали ситуацию на шахте им. Рубана «обыденной и штатной, многократно отработанной на тренировках».

В МЧС России ранее сообщили, что на шахте им. Рубана завершили эвакуацию всех горняков после ЧП.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента.

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