В СУЭК сообщили о слаженной работе во время эвакуации горняков в Кузбассе
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- РИА Новости
«Немедленно были оповещены все экстренные службы, через систему «Гранч» была дана команда на выход. Вся работа по выводу сотрудников из шахты была проведена слаженно и квалифицированно», — приводит РИА Новости заявление СУЭК.
В компании назвали ситуацию на шахте им. Рубана «обыденной и штатной, многократно отработанной на тренировках».
В МЧС России ранее сообщили, что на шахте им. Рубана завершили эвакуацию всех горняков после ЧП.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента.