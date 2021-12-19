В СУЭК опровергли данные о возгорании на шахте им. Рубана в Кузбассе

Возгорания на шахте им. Рубана в Кемеровской области не было, следует из сообщения пресс-службы СУЭК.

«На шахте им. Рубана сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина — самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Возгорания не было», — приводит РИА Новости заявление компании.

По данным пресс-службы, согласно протоколу, все дальнейшие работы на шахте были приостановлены. Вентиляция работает в штатном режиме, газовая обстановка в пределах нормы.

В МЧС России ранее сообщили, что на шахте им. Рубана завершили эвакуацию всех горняков после ЧП.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту инцидента.