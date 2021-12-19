В Домбае обесточено почти 100 гостиниц
- Reuters
«Карачаево-Черкесская Республика, населенный пункт Домбай, в результате порыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек, канатная дорога работает на спуск», — приводит РИА Новости сообщение экстренных служб.
В данный момент ведутся аварийно-спасательные работы.
Ранее в Новгородской области вводили режим ЧС из-за обрывов линий электропередачи.