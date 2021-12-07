В Новгородской области решили ввести режим ЧС из-за обрывов линий электропередачи

На территории Новгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с обрывами линий электропередачи после сильных снегопадов. Об этом написал губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня мы вводим на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов», — написал Никитин.

На настоящий момент в регионе обесточено 397 населённых пунктов, в которых проживают около 8500 жителей, сообщил он.

Ранее правительство России упростило порядок получения выплат для граждан, пострадавших в результате ЧС.