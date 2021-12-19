Собянин заявил о готовности властей Москвы к худшему варианту развития ситуации с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявил о готовности московских властей к худшему варианту развития ситуации с COVID-19.

«Готовимся всегда к худшему варианту. Будет лучший — слава богу. Мы за всё время борьбы с COVID-19 снижения объёма резервных коек, или свободных коек, в системе не допускали меньше 20%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Собянин заявил, что при необходимости новых ограничений в Москве о них объявят заранее.

14 декабря сообщалось, что первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили уже более 5,8 млн москвичей.