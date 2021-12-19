Собянин заявил, что при необходимости новых ограничений в Москве о них объявят заранее

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В случае, если в столице потребуется вводить новые антикоронавирусные меры, о них объявят заранее, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».
Собянин заявил, что при необходимости новых ограничений в Москве о них объявят заранее
  • AP

«Жить — так, как мы живём, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — цитирует РИА Новости мэра российской столицы.

Собянин добавил, что в городе примут жёсткие антикоронавирусные ограничения только в том случае, если будет наблюдаться плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условия, при которых Россия может закрыть границы.

В качестве примера она привела 2020 год, когда Россия ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

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