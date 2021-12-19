Глава Роспотребнадзора Попова назвала условия закрытия Россией границ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала условия, при которых Россия может закрыть границы.

По её словам, оперштаб по борьбе с COVID-19 может принимать соответствующие решения по разным причинам.

«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — цитирует Попову РИА Новости.

В качестве примера глава Роспотребнадзора привела 2020 год, когда Россия ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.

В октябре Попова заявила, что причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19 нет.