Глава Роспотребнадзора Попова назвала условия закрытия Россией границ
- РИА Новости
По её словам, оперштаб по борьбе с COVID-19 может принимать соответствующие решения по разным причинам.
«Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска», — цитирует Попову РИА Новости.
В качестве примера глава Роспотребнадзора привела 2020 год, когда Россия ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
В октябре Попова заявила, что причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19 нет.