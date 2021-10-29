Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что в настоящий момент нет причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идёт внутри страны. Это не завозные случаи», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Попова, завозные случаи специальные службы блокируют, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование.

«И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент российские власти не планируют вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни.

20 октября вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о введении нерабочих дней в стране.