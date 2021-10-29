Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1», что в настоящий момент нет причин закрывать границы России из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова заявила об отсутствии причин закрывать границы России из-за коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идёт внутри страны. Это не завозные случаи», — цитирует её РИА Новости.

Как отметила Попова, завозные случаи специальные службы блокируют, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы, проходят ПЦР-тестирование.

«И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент российские власти не планируют вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни.

20 октября вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о введении нерабочих дней в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить