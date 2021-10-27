Песков заявил, что пока нет планов о введении запретов на поездки россиян в нерабочие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент российские власти не планируют вводить запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни.

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия... Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это (поездки. — RT) не запрещено, каких-то запретов на этот счёт не вводилось и вводиться не планируется», — сказал он.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос о возможности закрытия границ регионов.

Песков добавил, что закрытие границ регионов «является абсолютно последней мерой», которая «не приветствуется».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в период нерабочих дней рекомендует не планировать поездки и по возможности находиться дома.

20 октября вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о введении нерабочих дней в стране.