Роспотребнадзор в период нерабочих дней рекомендует оставаться дома
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«С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что лучше не принимать гостей, не общаться долгое время в закрытых помещениях.
Также в ведомстве посоветовали больше гулять на открытом воздухе.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.