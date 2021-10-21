Роспотребнадзор в период нерабочих дней рекомендует оставаться дома

Роспотребнадзор на период нерабочих дней рекомендует не планировать поездки и по возможности находиться дома.

«С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что лучше не принимать гостей, не общаться долгое время в закрытых помещениях.

Также в ведомстве посоветовали больше гулять на открытом воздухе.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.