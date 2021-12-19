В России за сутки выявили 27 967 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 27 967 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 214 790 случаев COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 27 434 заболевших.

За сутки в России умерли 1023 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1076 пациентов. Общее число летальных исходов — 297 203.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечился 8 984 921 пациент. За сутки выздоровели 32 655 человек, накануне — 38 041.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире «пугают своей опасностью и риском».

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».