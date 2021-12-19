Половина населения Камчатки вакцинировалась от коронавируса

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Глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что порядка 120 тыс. жителей (примерно половина населения региона) получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

«Первую дозу вакцины в регионе получили 120 тыс. человек», — заявил он в интервью ТАСС.

Он добавил, что порядка 86 тыс. граждан полностью завершили вакцинацию.

Ранее президент России Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на Камчатке почти не растёт.

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