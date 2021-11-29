Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации

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Президент России Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.
Путин рекомендовал главам регионов лично контролировать наращивание темпов вакцинации
  • AP

«Рекомендовать высшим должностным лицам... субъектов России с учётом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер на совещании с правительством предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, добившихся высокого уровня вакцинации, и в тех субъектах, где такой уровень не достигнут.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке почти не растёт.

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