Голикова рассказала, в каких регионах не растёт коллективный иммунитет

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке почти не растёт.
Голикова рассказала, в каких регионах не растёт коллективный иммунитет
  • РИА Новости

«Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, в Томской области, Ставропольском и Камчатском краях», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила, что для достижения коллективного иммунитета на уровне 80% необходимо привить от коронавируса порядка 22 млн человек и ревакцинировать ещё порядка 9 млн.

Она также призвала, чтобы все граждане, у которых нет медотвода от вакцинации, привились от COVID-19.

По её словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48,4%.

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