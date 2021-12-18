Военный эксперт Леонков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.

«Вообще, сам этот договор задумывался как некий инструмент, подтверждающий, что стороны не готовятся к открытому военному конфликту друг против друга. Как известно, этот документ, помимо России и США, подписали ещё 34 европейских государства. США вышли из этого договора, обвинив Россию чуть ли не в открытом шпионаже в свою пользу. Никакие доводы со стороны России не были приняты», — рассказал эксперт.

По его мнению, выход России из договора говорит о том, что диалог со странами Европы по вопросам европейской безопасности «остаётся на низком уровне».

«Россия попыталась договориться с европейскими странами ради европейской безопасности о том, что она готова оставаться в договоре, если европейские страны не будут делиться той информацией, которую они будут получать в ходе разведывательных полётов по согласованным маршрутам на территории России. Однако европейские страны не предоставили никаких гарантий, поэтому само существование Договора по открытому небу прекратило смысл», — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что Россия 18 декабря официально прекратила своё участие в Договоре по открытому небу.