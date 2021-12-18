Дело о ДТП с микроавтобусом в Ярославской области передали в центральный аппарат СКР

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Уголовное дело о ДТП с микроавтобусом в Ярославской области передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Дело о ДТП с микроавтобусом в Ярославской области передали в центральный аппарат СКР
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Об этом сообщается на сайте СК России.

«Уголовное дело, возбуждённое по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) передано для дальнейшего полного и всестороннего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Авария с участием микроавтобуса и лесовоза произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.

В результате ДТП пострадали 13 человек, 12 из которых — дети.

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ярославской области.

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