В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ярославской области

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В пресс-службе МЧС по Ярославской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и лесовоза.
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ярославской области
  • © ГУ МЧС по Ярославской области
  • РИА Новости

«Трое пострадавших — водитель и две девочки — госпитализированы, остальные после осмотра отпущены домой», — цитирует ведомство ТАСС.

Как отметили агентству в Ростовской ЦРБ, у водителя микроавтобуса переломы.

«Мы сейчас вертолётом будем перевозить его в больницу им. Соловьева в Ярославль. Его состояние оценивается как средней тяжести», — сообщили в больнице.

При этом две девочки 8 и 9 лет были госпитализированы в детскую областную больницу Ярославля. Как сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, состояние детей стабильное и не вызывает опасений у врачей.

Авария с участием микроавтобуса и лесовоза произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области. В результате ДТП пострадали 13 человек, 12 из которых — дети.

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