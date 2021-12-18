В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ярославской области

В пресс-службе МЧС по Ярославской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и лесовоза.

«Трое пострадавших — водитель и две девочки — госпитализированы, остальные после осмотра отпущены домой», — цитирует ведомство ТАСС.

Как отметили агентству в Ростовской ЦРБ, у водителя микроавтобуса переломы.

«Мы сейчас вертолётом будем перевозить его в больницу им. Соловьева в Ярославль. Его состояние оценивается как средней тяжести», — сообщили в больнице.

При этом две девочки 8 и 9 лет были госпитализированы в детскую областную больницу Ярославля. Как сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев, состояние детей стабильное и не вызывает опасений у врачей.

Авария с участием микроавтобуса и лесовоза произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области. В результате ДТП пострадали 13 человек, 12 из которых — дети.