Шестеро детей попали в больницу после ДТП с участием грузовика в Ярославской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.
Уточняется, что авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры».
«По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля «КамАЗ» (лесовоз) рассыпался груз — бревна. В результате чего произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в котором ехали на соревнования дети. В результате аварии доставлены в лечебное учреждение водитель Mercedes 1974 года рождения и шестеро несовершеннолетних 2012 года рождения», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек.