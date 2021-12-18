Шестеро детей попали в больницу после ДТП с участием грузовика в Ярославской области

Шестеро детей и один взрослый были госпитализированы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика, перевозившего брёвна, в Ярославской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

Уточняется, что авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры».

«По предварительной информации, при движении у грузового автомобиля «КамАЗ» (лесовоз) рассыпался груз — бревна. В результате чего произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в котором ехали на соревнования дети. В результате аварии доставлены в лечебное учреждение водитель Mercedes 1974 года рождения и шестеро несовершеннолетних 2012 года рождения», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек.