В Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек
- РИА Новости
Уточняется, что водитель легкового авто совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Новочебоксарск-Мариинский Посад».
Водитель автомобиля погиб на месте аварии от полученных травм.
«За медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров», — сказано в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В августе в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Канашском районе Чувашии пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних.