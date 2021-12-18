В Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек

В Мариинско-Посадском районе Чувашии произошло ДТП, в результате которого скончался один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

РИА Новости