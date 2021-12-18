В Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек

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В Мариинско-Посадском районе Чувашии произошло ДТП, в результате которого скончался один человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В Чувашии в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек
  • РИА Новости

Уточняется, что водитель легкового авто совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», следовавшим по маршруту «Новочебоксарск-Мариинский Посад».

Водитель автомобиля погиб на месте аварии от полученных травм.

«За медицинской помощью обратились водитель и трое пассажиров», — сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В августе в результате столкновения трёх легковых автомобилей в Канашском районе Чувашии пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних. 

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