Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии
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«10 августа около 21 часа на автодороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района столкнулись Lada Priora, Toyota Rav4 и Lada Granta», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ДТП различные травмы получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Вытегорском районе Вологодской области на дороге Медвежьегорск — Вологда погибли четыре человека.