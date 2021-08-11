Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии

В результате столкновения трёх легковых автомобилей на автодороге А-151 в Канашском районе Чувашии пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«10 августа около 21 часа на автодороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района столкнулись Lada Priora, Toyota Rav4 и Lada Granta», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ДТП различные травмы получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Вытегорском районе Вологодской области на дороге Медвежьегорск — Вологда погибли четыре человека.