Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии

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В результате столкновения трёх легковых автомобилей на автодороге А-151 в Канашском районе Чувашии пострадали семь человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Семь человек пострадали в результате ДТП в Чувашии
  • © МВД по Чувашской Республике

«10 августа около 21 часа на автодороге А-151 возле деревни Караклы Канашского района столкнулись Lada Priora, Toyota Rav4 и Lada Granta», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в ДТП различные травмы получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Вытегорском районе Вологодской области на дороге Медвежьегорск — Вологда погибли четыре человека. 

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