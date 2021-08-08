В ДТП в Вологодской области погибли четыре человека

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В ДТП в Вытегорском районе Вологодской области на дороге Медвежьегорск — Вологда погибли четыре человека. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Олег Кувшинников.
В ДТП в Вологодской области погибли четыре человека
  • РИА Новости

«Страшная трагедия произошла сегодня в Вытегорском районе на дороге Медвежьегорск — Вологда. В результате ДТП погибли четыре человека — семья из Саратовской области. Наши врачи сделали всё возможное, чтобы спасти водителя и пассажирку, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Ещё двое пассажирок скончались на месте. Пострадали и ехавшие во второй машине — жители Карелии. Они доставлены в нашу районную больницу», — сообщил Кувшинников.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.

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