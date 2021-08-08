В ДТП в Вологодской области погибли четыре человека
- РИА Новости
«Страшная трагедия произошла сегодня в Вытегорском районе на дороге Медвежьегорск — Вологда. В результате ДТП погибли четыре человека — семья из Саратовской области. Наши врачи сделали всё возможное, чтобы спасти водителя и пассажирку, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Ещё двое пассажирок скончались на месте. Пострадали и ехавшие во второй машине — жители Карелии. Они доставлены в нашу районную больницу», — сообщил Кувшинников.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик.