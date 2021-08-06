В Приморье в результате ДТП погиб ребёнок

Короткая ссылка
В Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик, ещё двое детей пострадали, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

ДТП произошло в районе 23 км автодороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово».

Отмечается, что водитель не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто.

На тот момент в машине находились четверо пассажиров, включая троих детей семи, десяти и 12 лет. Мальчик десяти лет скончался на месте от полученных травм, девочки семи и 12 лет пострадали и были доставлены в больницу.

Водитель и взрослый пассажир не пострадали.

В июле сообщалось, что в Приморье пьяный водитель спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить