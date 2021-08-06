В Приморье в результате ДТП погиб ребёнок
ДТП произошло в районе 23 км автодороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово».
Отмечается, что водитель не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто.
На тот момент в машине находились четверо пассажиров, включая троих детей семи, десяти и 12 лет. Мальчик десяти лет скончался на месте от полученных травм, девочки семи и 12 лет пострадали и были доставлены в больницу.
Водитель и взрослый пассажир не пострадали.
В июле сообщалось, что в Приморье пьяный водитель спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими.