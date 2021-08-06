В Приморье в результате ДТП погиб ребёнок

В Приморском крае в результате автомобильной аварии погиб десятилетний мальчик, ещё двое детей пострадали, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

ДТП произошло в районе 23 км автодороги «Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово».

Отмечается, что водитель не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием авто.

На тот момент в машине находились четверо пассажиров, включая троих детей семи, десяти и 12 лет. Мальчик десяти лет скончался на месте от полученных травм, девочки семи и 12 лет пострадали и были доставлены в больницу.

Водитель и взрослый пассажир не пострадали.

В июле сообщалось, что в Приморье пьяный водитель спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими.