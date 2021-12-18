Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЕДДС Ростовского района.
«По предварительным данным, тяжёлых травм нет», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что двух девочек, у которых диагностировали сотрясение мозга, направили в Ярославль.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ярославской области пострадали 13 человек, из них 12 — дети.
Авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.