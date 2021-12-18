Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм

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Пострадавшие в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм.
Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЕДДС Ростовского района.

«По предварительным данным, тяжёлых травм нет», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что двух девочек, у которых диагностировали сотрясение мозга, направили в Ярославль.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ярославской области пострадали 13 человек, из них 12 — дети.

Авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.

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