Пострадавшие в ДТП с грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм

Пострадавшие в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ярославской области не получили тяжёлых травм.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ЕДДС Ростовского района.

«По предварительным данным, тяжёлых травм нет», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что двух девочек, у которых диагностировали сотрясение мозга, направили в Ярославль.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Ярославской области пострадали 13 человек, из них 12 — дети.

Авария произошла утром на 193-м км трассы «Холмогоры» в Ярославской области.