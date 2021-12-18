Суд в Крыму приговорил обвиняемую в хищении 94 млн рублей к условному сроку

Центральный районный суд Симферополя приговорил обвиняемую в хищении более 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму к 4,5 годам лишения свободы условно.

«Четыре с половиной года лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идёт о генеральном директоре ООО «Юнистрой» Майе Гагуа.

В августе 2020 года следствие обвинило Гагуа, а также бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова в хищении почти 95 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.

Коршунова приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате.