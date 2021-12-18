Суд в Крыму приговорил обвиняемую в хищении 94 млн рублей к условному сроку

Короткая ссылка
Центральный районный суд Симферополя приговорил обвиняемую в хищении более 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму к 4,5 годам лишения свободы условно.
Суд в Крыму приговорил обвиняемую в хищении 94 млн рублей к условному сроку
  • РИА Новости

«Четыре с половиной года лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идёт о генеральном директоре ООО «Юнистрой» Майе Гагуа.

В августе 2020 года следствие обвинило Гагуа, а также бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова в хищении почти 95 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.

Коршунова приговорили к девяти годам колонии по делу о растрате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить