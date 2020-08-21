Экс-замглавы ФСИН обвинили в хищении 95 млн рублей при постройке СИЗО

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Следователи предъявили бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову обвинение в хищении почти 95 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.
Экс-замглавы ФСИН обвинили в хищении 95 млн рублей при постройке СИЗО
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на постановление, Коршунову, а также бывшему главе компании «Строительное управление 23» Валерию Каклюгину, экс-менеджеру компании «Юнистрой» Андрею Угланову и экс-гендиректору компании Майе Гагуа предъявлено обвинение в хищении денежных средств на сумму 94 млн 610 тысяч рублей.

Угланов и Калюгин отправлены под стражу до 4 октября, Гагуа на тот же срок помещена под домашний арест.

В отношении Коршунова уже вынесено два приговора за растрату и мошенничество, по которым он отбывает наказание.

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