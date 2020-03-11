Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате.

«Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

Накануне Коршунов был признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей.

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 млн рублей бюджетных средств.