Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
- РИА Новости
«Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.
По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.
Накануне Коршунов был признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей.
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 млн рублей бюджетных средств.