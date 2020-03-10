Экс-замглавы ФСИН Коршунов признан виновным по делу о растрате

Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения», — сказала судья Наталья Чепрасова.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключённым.