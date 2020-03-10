Экс-замглавы ФСИН Коршунов признан виновным по делу о растрате

Короткая ссылка
Экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов признан виновным по делу о растрате 155 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Экс-замглавы ФСИН Коршунов признан виновным по делу о растрате
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Суд установил, что Коршунов совершил растрату бюджетных средств с использованием своего служебного положения», — сказала судья Наталья Чепрасова.

По делу также проходят бывшие заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления тылового обеспечения Алексей Данилов.

По данным следствия, Коршунов и Алексеева при заключении контрактов на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН завысили стоимость продукции на 109 млн рублей и 50 млн рублей соответственно.

В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключённым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить