Сенатор Пушков прокомментировал вероятность военного конфликта НАТО и России

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Российский сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что расширение военного взаимодействия НАТО и Украины может свидетельствовать о подготовке к войне с Россией.
Сенатор Пушков прокомментировал вероятность военного конфликта НАТО и России
  • РИА Новости

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной... это практически подготовка к войне», — сказал он.

По его мнению, НАТО может включить в свой состав Украину в целях подготовки из неё «плацдарма для угроз» российской стороне.

Пушков выразил мнение, что в планах НАТО — сделать Украину неформальным участником альянса, при этом насыщать её оружием, которое впоследствии можно будет использовать против России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

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