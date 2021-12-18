Антонов прокомментировал выполнение Украиной Минских соглашений

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил о недопустимости пересмотра Минских договорённостей.
Антонов прокомментировал выполнение Украиной Минских соглашений
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«Мы хотим, чтобы Вашингтон послал ясный сигнал о недопустимости пересмотра Минских соглашений», — приводит РИА Новости заявление Антонова.

По его словам, у Соединённых Штатов есть возможности, чтобы простимулировать президента Украины Владимира Зеленского к имплементации Минских договорённостей, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202.

Он подчеркнул, что данные обязательства носят юридический характер.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявлял, что Германия отмечает рост числа нарушений перемирия в Донбассе и ограничения работы наблюдателей ОБСЕ.

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