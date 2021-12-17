В Севастополе рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель»

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В 2021 году Севастополь привлёк 24 человека на работу в сельские школы по программе «Земский учитель».
В Севастополе рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Если в прошлом году у нас пришло восемь преподавателей, то в этом году — 24 преподавателя. Те, которые приезжают, получают 1 млн рублей. И эта программа у нас действует только для сельской зоны», — заявила директор городского Департамента образования и науки Елена Богомолова.

Всего число педагогов в школах города выросло на 100 человек за год.

Ранее власти Крыма рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель».

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