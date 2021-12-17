В Севастополе рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Если в прошлом году у нас пришло восемь преподавателей, то в этом году — 24 преподавателя. Те, которые приезжают, получают 1 млн рублей. И эта программа у нас действует только для сельской зоны», — заявила директор городского Департамента образования и науки Елена Богомолова.
Всего число педагогов в школах города выросло на 100 человек за год.
Ранее власти Крыма рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель».