В Крыму рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель»

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Власти Крыма рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель».
В Крыму рассказали о ходе реализации программы «Земский учитель»
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Об этом сообщает «Крым 24».

«В прошлом году у нас 38 вакансий были закрыты за счёт педагогов, которые прибыли в Крым по разным педагогическим направленностям. В этом году такой конкурс проходят 33 педагога, процедура очень непростая», — заявила министр образования, науки и молодёжи региона Валентина Лаврик.

Со своей стороны, председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что в ряде школ ещё нужно провести ремонт.

«Я являюсь попечителем нескольких школ и могу сказать, что даже в тех школах, которые выглядят благополучно, объём работ не заканчивается», — сказал он.

Как передавал телеканал «360», в январе в Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».

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