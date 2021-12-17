В Подмосковье оборудуют более 320 площадок для запуска салюта

В Московской области оборудуют более 320 площадок для запуска салюта.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«На всех массовых новогодних мероприятиях сотрудники МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков», — заявили в ведомстве.

Там также призвали проявлять осторожность при использовании пиротехники.

По закону запускать салюты можно только на специальных площадках, оснащённых средствами для тушения огня, передаёт ОТР.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года.