В Подмосковье оборудуют более 320 площадок для запуска салюта

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В Московской области оборудуют более 320 площадок для запуска салюта.
В Подмосковье оборудуют более 320 площадок для запуска салюта
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«На всех массовых новогодних мероприятиях сотрудники МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность. Особое внимание уделят безопасности при запуске фейерверков», — заявили в ведомстве.

Там также призвали проявлять осторожность при использовании пиротехники.

По закону запускать салюты можно только на специальных площадках, оснащённых средствами для тушения огня, передаёт ОТР.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года.

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